De cycloon Amphan bereikt woensdagmiddag het grensgebied van India en Bangladesh. Gevreesd wordt dat de storm, die veel regen en windstoten van gemiddeld 200 kilometer per uur met zich meebrengt, grote schade aan zal richten.

De cycloon trekt de landen binnen via de zuidkust van de Indiase staat West-Bengalen en de Sundarbans, een ecologisch kwetsbaar gebied op de grens van India en Bangladesh dat bekend is door zijn mangrovebossen en zeldzame dieren als de bedreigde Bengaalse tijger.

Volgens de Indiase weerdienst is Amphan de eerste supercycloon in de Golf van Bengalen sinds 1999. Er vielen in dat jaar meer dan negenduizend doden.

De regio waar de cycloon aan land komt, is laaggelegen en telt veel rivieren. Verwacht wordt dat er zware overstromingen ontstaan door stormvloed en overdadige regenval. Gewassen dreigen te worden verwoest en grote stukken vruchtbaar land kunnen worden weggespoeld. Ook leeft een groot deel van de bevolking in hutten, wat hen extra kwetsbaar maakt.

Bangladesh evacueert twee miljoen mensen

Bangladesh heeft de afgelopen dagen meer dan twee miljoen mensen uit kustgebieden weten te evacueren, meldt het ministerie voor Rampenbestrijding en Noodhulp woensdag. Volgens het Rode Kruis wonen in Bangladesh zo'n veertien miljoen mensen op het voorspelde pad van de cycloon.

De evacuaties brengen door het coronavirus extra uitdagingen met zich mee: ook in Bangladesh moet zoveel mogelijk afstand tot elkaar worden gehouden. Het aantal opvangcentra in Bangladesh is verdubbeld tot 12.078, om veilige afstand en hygiëne te kunnen garanderen.

Vanwege de lockdown in India keren honderdduizenden arbeidsmigranten vanuit grote steden terug naar dorpen in de oostelijke deelstaten West-Bengalen en Odisha. Om de bewoners uit kustgebieden op te kunnen vangen, worden quarantainefaciliteiten omgebouwd tot opvangcentra. Ook schoolgebouwen en andere grote panden worden als tijdelijke opvanglocatie gebruikt.

De politie in de Indiase staat West-Bengalen, die naar verwachting zwaar getroffen zal worden door de storm, meldt woensdag dat veel mensen niet bereid zijn om naar de opvang te gaan, omdat ze bang zijn om het coronavirus op te lopen. Ook weigeren ze hun vee achter te laten. Daarom heeft het Indiase Rode Kruis ook opvangcentra voor dieren ingericht.