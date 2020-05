Relatief veel kinderen op Sint-Maarten zijn slachtoffer van fysiek en seksueel geweld, stelt UNICEF in een dinsdag gepubliceerd rapport. Het baart de organisatie zorgen dat kinderen vanwege het coronavirus nu meer tijd met hun belagers moeten doorbrengen.

De VN-organisatie interviewde tientallen volwassenen en jongeren over de situatie op het eiland. De helft van deze ondervraagden zegt zelf slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld of mensen te kennen die dit zijn of waren. 85 procent zegt dat kindermishandeling een groot probleem is op het eiland.

Directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland legt uit dat de nasleep van het coronavirus kinderen op het eiland extra kwetsbaar maakt. "Huiselijk geweld en verwaarlozing nemen vaak toe in de nasleep van een ramp of crisis, zoals de coronapandemie. Ook kunnen kinderen posttraumatische stress oplopen."

"Bovendien zijn de omstandigheden die kindermishandeling tijdens rampen in de hand werken vergelijkbaar met die van de coronacrisis", aldus Laszlo.

Meldpunt kindermishandeling

Volgens UNICEF heeft Sint-Maarten al maatregelen getroffen om kindermishandeling terug te dringen: er is inmiddels een meldpunt voor kindermishandeling en een meerderheid van de kinderen heeft toegang tot onderwijs.

Zo'n 20 procent van de kinderen op het eiland is echter ongedocumenteerd en dat maakt ze extra kwetsbaar, bijvoorbeeld omdat ze geen zorgverzekering hebben. "Ieder kind heeft recht op goede zorg, maar deze kinderen worden aan hun lot overgelaten", zegt Laszlo.

UNICEF adviseert de invoering van een programma dat mensen meer bewust moet maken van het meldpunt. Ook pleit de organisatie voor een uitbreiding van opvoedcursussen. De jeugdzorg en kinderbescherming moeten bovendien worden verbeterd. Daarnaast zullen vaders meer betrokken moeten worden bij de opvoeding van hun kinderen.