India en Bangladesh evacueren massaal inwoners vanwege de naderende cycloon Amphan. Ondanks de lockdowns vanwege de uitbraak van het coronavirus zouden miljoenen mensen in het oosten van India en aan de kust van Bangladesh hun huis moeten verlaten.

De wervelstorm komt naar verwachting woensdag aan land. Volgens lokale media is Amphan de eerste supercycloon in de Golf van Bengalen sinds 1999. Er vielen in dat jaar meer dan negenduizend doden.

De Indische weerdienst meldt dat Amphan windsnelheden tot 240 kilometer per uur heeft bereikt met windstoten tot 265 kilometer per uur. Naast veel hevige regenval worden er aan de kust ook overstromingen verwacht.

Indiërs vanwege lockdown onderweg naar oosten

Vanwege de lockdown keren in India honderdduizenden arbeidsmigranten vanuit grote steden terug naar dorpen in de oostelijke deelstaten West-Bengalen en Odisha. Er zijn nog steeds mensen onderweg, vaak lopend.

Door Amphan lukt het sommige arbeiders op dit moment niet om hun reis te voltooien. Zo zijn er treinreizen geannuleerd en hebben een aantal lokale autoriteiten besloten hun districten op slot te gooien voor nieuwkomers.

In West-Bengalen en Odisha worden quarantainefaciliteiten omgebouwd tot opvangcentra. Daarnaast moeten de autoriteiten rekening houden met social distancing, waardoor er juist meer opvanglocaties nodig zijn. Scholen en andere grote gebouwen zijn daarom verzocht als tijdelijke opvanglocatie te fungeren.

Bangladesh verdubbelt aantal opvanglocaties

In Bangladesh vinden eveneens evacuaties plaats. Inwoners die aan de kust wonen en gevaar lopen, moeten naar hoger gelegen gebieden. Zij worden opgeroepen mondmaskers te dragen.

Het gebruikelijke aantal opvanglocaties is door de inzet van scholen ruim verdubbeld. Lokale media melden dat vrouwen, ouderen, personen met een beperking en kinderen als eersten een plekje krijgen. Mannen krijgen als laatsten toegang tot de opvangcentra.