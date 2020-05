De politie in Myanmar heeft drugs met een waarde van honderden miljoenen dollars aangetroffen, schrijft BBC News dinsdag. Het is de grootste drugsvangst in Azië in tientallen jaren tijd.

De politie heeft onder meer 300 kilo heroïne en 200 miljoen crystal meth-tabletten (methamfetamine) (in totaal meer dan 500 kilo) aangetroffen. Ook werd er 163.000 liter chemicaliën gevonden die worden gebruikt om illegale drugs te maken.

Verder trof de politie bijna 3.750 liter vloeibare crystal meth aan, waar onder meer fentanyl, een zware pijnstiller, mee wordt gemaakt. Het is voor het eerst dat er in Zuidoost-Azië zo'n grote hoeveelheid fentanyl is gevonden.

Fentanyl is vijftig keer krachtiger dan heroïne en honderd keer zo krachtig als morphine. In de Verenigde Staten heeft de drug een zogenoemde opioïdencrisis veroorzaakt. Dagelijks overlijden er in de VS gemiddeld 130 Amerikanen aan de gevolgen van een overdosis drugs.

33 verdachten gearresteerd

De vangst in Myanmar is het resultaat van een drie maanden lange operatie rond het dorpje Lwe Kham in de noordoostelijke staat Shan. Bij de operatie zijn tussen februari en april 33 verdachten gearresteerd.

Myanmar is wereldwijd de op een na grootste producent van opium. Alleen in Afghanistan wordt meer opium geproduceerd. Myanmar wordt gezien als de grootste producent van crystal meth. Tussen 2018 en 2019 werden in Myanmar veertien drugslaboratoria ontdekt. Er vindt vooral veel handel in drugs plaats met buurlanden China, Laos en Thailand. De verdachten hebben aan de politie verklaard dat de gevonden drugs voor handel in Myanmar en deze buurlanden bedoeld was.