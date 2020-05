Politieagenten in Rio de Janeiro worden zelden onderzocht of vervolgd als ze tijdens hun dienst mensen doodschieten, meldt The New York Times. Agenten mogen officieel alleen dodelijk geweld gebruiken bij direct gevaar, maar uit onderzoek van de krant blijkt dat veel agenten tijdens operaties routinematig doden.

In 2019 werd een recordaantal van 1.814 mensen doodgeschoten door de politie in de Braziliaanse miljoenenstad. De meeste doden vielen in de arme wijken, de favela's, die over de stad verspreid liggen en vaak worden gerund door drugsbendes.

The New York Times onderzocht 48 gevallen van dodelijk politiegeweld in Rio de Janeiro. In de helft van deze zaken werd een persoon in de rug geschoten en in twintig gevallen werd iemand geraakt door drie of meer kogels. In slechts twee gevallen rapporteerden agenten zelf ook letsel: één agent raakte zichzelf toen hij zijn wapen per ongeluk afvuurde en een andere agent struikelde en viel.

Situaties waarbij dodelijk geweld is gebruikt door de politie worden in veel gevallen niet onderzocht door leidinggevenden. Nabestanden durven uit angst voor repercussies ook vaak geen aangifte te doen.

In de Braziliaanse stad is een groot tekort aan politieagenten, voornamelijk in de gevaarlijke, vaak arme, buurten. Een hooggeplaatste officier binnen het politiekorps vertelt aan de krant dat in veel gevallen agenten met een crimineel verleden in deze wijken worden ingezet. Vanwege het tekort aan agenten worden ze bovendien vaak niet onderzocht na het gebruik van (dodelijk) geweld.

The New York Times onderzocht dat ruim de helft van de betrokken officieren zelf wordt verdacht van één of meerdere strafbare feiten.

Toename in geweld na roep om 'hardere politieaanpak'

Het geweld in Rio de Janeiro door politieagenten nam toe nadat president Jair Bolsonaro en de gouverneur van de provincie William Witzel vorig jaar hadden opgeroepen om criminaliteit in Brazilië harder aan te pakken. Witzel stelde voor om verdachten door agenten vanuit helikopters te laten neerschieten, Bolsonaro riep eerder op om agenten beter te beschermen als ze mensen doden tijdens hun werk.

Vrijdag werden bij een operatie in de wijk Complexo do Alemao, een favela gerund door de drugsbende Red Command, nog dertien mensen gedood door de politie, meldt The Guardian.

De politie stelt in een reactie aan The New York Times dat er in de laatste jaren ruim achttienhonderd wapens van "bloeddorstige criminelen" in beslag zijn genomen en dat alle politiedoden "grondig" worden onderzocht.