Parlementsleden van de pro-Chinese partij en leden van de pro-democratische partij zijn maandag in het Hongkongse parlement met elkaar op de vuist gegaan. De twee kampen zijn het oneens over de benoeming van een commissievoorzitter die gaat over nieuwe wetsvoorstellen.

De pro-Chinese partij beschuldigt de pro-democratische partij van het op een "kwaadaardige manier" proberen te vertragen van nieuwe wetgeving. De commissie zou onder meer willen stemmen over het strafbaar stellen van misbruik van het Chinese volkslied. Een stemming over het controversiële wetsvoorstel is nu uitgesteld tot waarschijnlijk 27 mei.

Op beelden is te zien dat pro-democratische parlementsleden door beveiligers het parlement uit moeten worden gedragen. Het is de tweede keer deze maand dat de kwestie in het parlement voor een handgemeen zorgt.

52 Parlementsleden op de vuist in Hongkongs parlement

De ruzie toont aan dat de spanningen tussen de twee partijen sinds de uitbraak van corona in het land weer toenemen. De pro-democratische partij probeert de toenemende invloed van Peking tegen te houden, vaak ondersteund door protesten in de straten van Hongkong.

Vorig jaar protesteerden tienduizenden mensen bijna dagelijks tegen de invloed van China in Hongkong. De laatste weken zijn er voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer nieuwe demonstraties in het land. Een week geleden werden bij een demonstratie nog ongeveer tweehonderd mensen aangehouden.