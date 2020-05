Tijdens een vliegshow van de Canadese luchtmacht, bedoeld om Canadezen tijdens de coronacrisis een steuntje in de rug te geven, is zondag een vliegtuig neergestort. Eén persoon is om het leven gekomen, een ander raakte zwaargewond.

Uit videobeelden blijkt dat twee toestellen tegelijkertijd zijn opgestegen. De achterkant van een van de vliegtuigen zou vervolgens naar boven zijn gedraaid, waarna het toestel naar beneden stortte en explodeerde.

Eén persoon wist zichzelf met een schietstoel uit het vliegtuig te lanceren. Het zou gaan om de piloot. Volgens de luchtmacht zijn de verwondingen van de piloot niet levensbedreigend. Een vrouwelijke inzittende is om het leven gekomen. "Een lid van de Snowbirds van de Canadese luchtmacht is overleden en één heeft serieuze verwondingen opgelopen", laat de luchtmacht weten op Twitter.

De lokale autoriteiten melden dat het vliegtuig op een huis is terechtgekomen en dat daardoor brand is ontstaan. Het is niet bekend of er op dat moment mensen aanwezig waren in het huis.

Tour vanwege coronacrisis

De vliegshow van het Snowbirds Aerobics Team van de Canadese luchtmacht vond plaats in Kamloops in de provincie Brits-Columbia, zo'n 320 kilometer ten noordoosten van de stad Vancouver. De Snowbirds waren bezig met een tour om de gemoedstoestand van mensen te verbeteren tijdens de uitbraak van COVID-19.

Onlangs waren de Snowbirds ook betrokken bij een ander ongeluk. In oktober stortte een toestel neer in de buurt van de Amerikaanse stad Atlanta. Ook bij dat incident werd de piloot voor de crash met een schietstoel gelanceerd.