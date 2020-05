Israël heeft na zeventien maanden eindelijk een nieuwe regering. Benjamin Netanyahu, de leider van de rechtse Likud-partij, kreeg zondag van het parlement het vertrouwen om weer minister-president te worden. Zijn voormalige rivaal Benny Gantz wordt plaatsvervangend premier en minister van Defensie.

Daarmee komt een einde aan de langste politieke impasse in de geschiedenis van Israël. Er werden drie verkiezingen gehouden om een duidelijke winnaar aan te wijzen. Maar toen dit tot drie keer toe niet lukte, besloten Netanyahu en Gantz een eenheidsregering te gaan vormen.

De twee politici zijn afwisselend anderhalf jaar premier. Netanyahu neemt de eerste periode voor zijn rekening, daarna neemt Gantz het stokje over. De twee partijen besloten in april mede te gaan samenwerken omdat het land met een regering beter de coronacrisis te lijf kan gaan.

Een andere hobbel, de corruptiezaak die loopt tegen Netanyahu, werd eerder deze maand geslecht. Het Israëlische gerechtshof besloot dat Netanyahu, ondanks deze zaak, een regering mocht vormen. Het hof meent dat de premier als onschuldig moet worden behandeld tot het tegendeel bewezen is.

Netanyahu is verdachte in drie corruptiezaken

Premier Netanyahu werd in januari officieel aangeklaagd in drie corruptiezaken. Hij wordt beschuldigd van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Netanyahu ontkent iets verkeerd gedaan te hebben. Het omkoopschandaal was een van de redenen dat Gantz in eerste instantie niet wilde samenwerken. De rechtbank gaat 24 mei verder met de zaak.

In het regeerakkoord staat onder meer het voornemen om delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren. De internationale gemeenschap is hier fel tegen, maar de Amerikaanse president Donald Trump is voorstander van dit plan. De Palestijnen claimen dit gebied, dat Israël in 1967 bezette, als hun land.