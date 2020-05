Talloze Grieken zitten dit weekend weer in de kerk en liggen op het strand, nadat deze plekken wekenlang gesloten waren om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar zonaanbidders en kerkgangers moeten daarbij wel afstand van anderen bewaren.

De Griekse regering versoepelt langzaam maar zeker steeds meer coronamaatregelen, nadat het land veel eerder dan andere Europese landen al in lockdown ging. Toen veel landen nog wachtten, ging Griekenland begin maart - toen het coronavirus 'pas' vijf doden en nog geen honderd besmettingen had veroorzaakt - al over tot sluiting van scholen, musea en horeca. Mensen die de regels overtraden, riskeerden een relatief hoge boete.

Mede dankzij die strenge maatregelen is het aantal coronaslachtoffers in Griekenland beperkt gebleven en kunnen nu steeds meer versoepelingen worden doorgevoerd.

Dit weekend werden 500 stranden geopend. Dat kwam goed uit, want de eerste hittegolf van het jaar werd gemeten in het Zuid-Europese land. Het is al dagenlang boven de 30 graden.

Zonaanbidders moeten wel de afstandsregels in acht nemen. Zo zijn er maar veertig personen per 1000 vierkante meter strand toegestaan en moeten parasols vier meter uit elkaar staan. Zaterdag stonden er daardoor al lange rijen voor de stranden.

Een kerkdienst in Athene (Foto: Reuters)

Religieuze beelden na elke kus schoongemaakt

Ook de kerken werden weer bezocht. "Ik kan mijn gevoel niet beschrijven. Na tweeëneenhalve maand quarantaine zijn we weer in onze kerk', zei Stella Kasimati uit Piraeus, 76 jaar oud, tegen persbureau Reuters. Grieken mochten ook tijdens Pasen niet naar de kerk, een dag waarop ze dat normaliter massaal doen.

Bij de ingang van kerken worden handschoentjes en handgel uitgedeeld en stoelen zijn ver uit elkaar gezet zodat mensen op afstand van elkaar blijven. Bij Grieks-Orthodoxe kerken, waar het gebruikelijk is om de religieuze beelden te kussen, worden de beelden na elke kus schoongemaakt.

In Griekenland zijn inmiddels 2.819 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en 162 mensen overleden die besmet waren met het virus.

