Elf brandweerlieden raakten zaterdag gewond bij een brand die ontstond na een explosie in het centrum van de Amerikaanse stad Los Angeles. Ruim tweehonderd brandweerlieden werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen, zo melden lokale media.

De brandweer kreeg rond 18.30 uur lokale tijd een melding van een brand in een gebouw in de wijk Little Tokyo. Toen de brandweer eenmaal in het gebouw was, vond er een explosie plaats, waarna het vuur zich uitbreidde en oversloeg naar omliggende gebouwen.

Elf brandweerlieden hebben bij de explosie brandwonden opgelopen en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Geen van hen is in levensgevaar.

Met de inzet van 240 brandweerlieden is het uiteindelijk gelukt om rond 20.00 uur (lokale tijd) het vuur onder controle te krijgen. Naar verwachting zal er nog enkele uren worden nageblust.