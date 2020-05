Wojciech Polak, de belangrijkste aartsbisschop van Polen, heeft het Vaticaan zaterdag gewezen op een kindermisbruikzaak binnen de Rooms-Katholieke Kerk in het land. Door een vorig jaar geïntroduceerde kerkwet gaat het Vaticaan nu waarschijnlijk onderzoek doen naar de zaak.

Polak heeft het Vaticaan betrokken bij een kindermisbruikzaak rondom een Poolse bisschop die op de hoogte zou zijn geweest van seksueel misbruik door priesters, maar hiertegen geen actie heeft ondernomen.

"Ik vraag priesters, nonnen, ouders en opvoeders om zich niet te laten leiden door de drogreden om de kerk te beschermen door seksueel misbruikers te verzwijgen', aldus de aartsbisschop in een verklaring. "Er is geen plek binnen de geestelijkheid om minderjarigen te misbruiken. We staan het verhullen van deze misdrijven niet toe."

Het is een ongekende actie van Polak, schrijft Reuters. Het betrekken van het Vaticaan bij de zaak is een test voor de vorig jaar ingevoerde kerkwet. Met deze nieuwe wet werden Katholieke geestelijken verplicht om misbruik te melden aan de Rooms-Katholieke kerk. De melding moet binnen een maand worden doorgestuurd naar het Vaticaan, waarna de kerk minstens drie maanden krijgt om het onderzoek te verrichten.

Misbruikzaak kwam aan het licht door film

De Poolse misbruikzaak kwam aan het licht door een zaterdag uitgebrachte film, gemaakt door de broers Tomasz en Marek Sekielski. In de film wordt duidelijk hoe de Poolse bisschop geen actie onderneemt tegen priesters van wie bekend is dat ze kinderen hebben misbruikt.

De desbetreffende bisschop heeft nog niet publiekelijk op de beschuldiging gereageerd. Het bisdom laat in een reactie weten dat de ouders van de slachtoffertjes niet de juiste procedure hebben gevolgd. "De film laat niet het gedeelte zien waarin we tegen de ouders zeggen dat ze hun zorgen direct kenbaar moeten maken bij de openbaar aanklager", aldus het bisdom.