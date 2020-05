In Berlijn, Stuttgart, München en andere Duitse steden zijn deze zaterdag opnieuw duizenden betogers de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen in het land.

Het dodental in Duitsland is relatief lager dan bij veel Europese buurlanden en veel maatregelen zijn de afgelopen tijd al versoepeld.

Toch zijn sommige Duitsers dit weekend voor de tweede keer op een rij de straat op gegaan om hun woede te uiten over de coronamaatregelen.

Vorige week vond er bij sommige protesten geweld plaats. Ditmaal zijn die vreedzaam verlopen, aldus de Duitse politie, volgens Zeit Online.

Politie arresteert betogers in Berlijn

In Stuttgart waren tot 5.000 mensen toegestaan. Toen er meer kwamen opdagen, moest de politie ruimte vrijmaken in de omliggende steden. Betogers moesten zeker 2,5 meter afstand houden.

München had een vergunning afgegeven voor maximaal 1.000 betogers, die anderhalve meter afstand moesten houden.

In de hoofdstad Berlijn gingen honderden mensen de straat op en vonden er tegendemonstraties plaats. De politie zei tweehonderd identiteitscontroles of voorlopige arrestaties verricht te hebben. Twee agenten raakten lichtgewond.

Politie houdt demonstraties in de gaten

De betogers uitten ook hun onvrede over de Duitse media, die hen volgens hen te veel afschildert als rechtsradicaal en aanhangers van samenzweringstheorieën.

Vorige week vond er op verschillende plekken geweld tegen journalisten plaats. De Duitse federale recherchedienst BKA liet zaterdag weten aan de Frankfurter Allgemeine dat rechtsradicale groepen demonstraties proberen te gebruiken voor hun eigen propagandadoeleinden.

Ondanks de protesten lijkt het gros van de ruim 80 miljoen Duitsers achter de coronamaatregelen van bondskanselier Angela Merkel te staan. Uit peilingen blijkt 40 procent haar regering steunt, 56 procent staat achter de maatregelen.

Ook arrestaties in Warschau en Londen

Ook elders in Europa gingen inwoners de straat op. In Londen arresteerde de politie zeker negentien demonstranten die tijdens een protest niet genoeg afstand hielden. Ook werd er traangas gebruikt bij tegen betogers in de Poolse hoofdstad Warschau.

In de Franse steden Parijs, Lyon, Marseille, Montpellier en Straatsburg vonden voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer kleinere protesten plaats van de gelehesjesbeweging.