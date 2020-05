Felicien Kabuga, die verdacht wordt van het financieren van de genocide in Rwanda, is zaterdag opgepakt in de buurt van Parijs, zo heeft het Franse ministerie van Justitie laten weten. Er werd al 25 jaar naar Kabuga gezocht.

Kabuga is inmiddels 84 jaar oud en was een van de meest gezochte mannen in Rwanda. Er was een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en er stond een premie van 5 miljoen dollar (ruim 4,6 miljoen euro) op zijn naam.

De zakenman wordt beschuldigd van het financieren van de militairen die in 1994 in honderd dagen tijd 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoordden in Rwanda.

Kabuga werd gevonden in een flat in Asnières-sur-Seine, een stad vlak bij Parijs. Daar woonde hij onder een valse naam. Hij is zaterdag vroeg in de ochtend opgepakt door een Frans arrestatieteam.

"Sinds 1994 verbleef Felicien Kabuga, ook wel bekend als de financier van de Rwandese genocide, ongestraft in Duitsland, België, Kenia, Congo en Zwitserland", aldus het Franse ministerie van Justitie.

Kabuga zal eerst worden voorgeleid bij het Franse gerechtshof en later ook bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

De twee andere hoofdverdachten van de Rwandese genocide, Augustin Bizimana en Protais Mpiranya, zijn nog steeds voortvluchtig.