De Braziliaanse minister van Gezondheid Nelson Teich heeft vrijdag na een maand zijn functie te hebben uitgeoefend zijn ontslag ingediend. Teich werd aangesteld als opvolger van Luiz Henriqua Mandetta, die onlangs door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro werd ontslagen.

Hoewel Teich geen reden heeft genoemd voor zijn ontslag, schrijft persbureau Reuters dat de minister tijdens zijn korte ambtsperiode al meerdere malen liet zien niet dezelfde koers te varen als Bolsonaro als het om bestrijding van het coronavirus gaat.

Zo eiste de president donderdag dat Teich federale richtlijnen op moest stellen voor het gebruik van het riskante antimalariamiddel chloroquine tegen het coronavirus.

Ook reageerde de oncoloog maandag verrast op het besluit van Bolsonaro om sportscholen en kappers weer open te stellen. De uitbraak van het COVID-19-virus in Brazilië is namelijk nog altijd niet onder controle. Deze week registreerde het land keer op keer een recordaantal besmettingen en is het dodental de afgelopen week flink toegenomen.

Vrijdag registreerde de overheid 15.000 nieuwe besmettingen, wat het totaal aantal besmettingen 218.223 maakt. Het dodental in het land nadert inmiddels de 15.000.

Eerdere minister van Gezondheid ontslagen na conflict

Teich werd aangesteld als minister van Gezondheid na het ontslag van Luiz Henriqua Mandetta. De voormalige minister werd op 16 april ontslagen na wekenlange conflicten met Bolsonaro over het coronabeleid in het land.

Ook Mandetta voglde het advies van de president over het gebruik van chloroquine niet op, en weigerde hij zich uit te spreken tegen de lockdownmaatregelen in het land. Daarnaast sprak hij publiekelijk beweringen van de president tegen, zoals dat een dag vasten zou beschermen tegen het virus.

Hoewel veel vingers wijzen in de richting van plaatsvervangend minister van Gezondheid Eduardo Pazuello, is er nog geen officiële vervanger voor Teich aangewezen.

