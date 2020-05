De Duitse rechts-populistische oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD) stuurt Andreas Kalbitz weg, schrijft DW. Hij is fractievoorzitter van de AfD in de deelstaat Brandenburg en tevens een van de invloedrijkste radicale stemmen binnen de partij.

De 47-jarige Kalbitz was een van de kopstukken van Der Flügel, een partijvleugel die afgelopen maart door de Duitse inlichtingendiensten als extreemrechts werd aangemerkt.

Hij is door het partijbestuur weggestemd omdat hij banden zou hebben met een jeugdbeweging voor neonazi's: Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ). Oud-leden van die organisatie mogen volgens AfD-leden geen lid zijn van de AfD.

Kalbitz ontkent dat hij lid is van de HDJ, maar heeft gezegd dat het "niet onwaarschijnlijk" is dat zijn naam toch op een oude HDJ-ledenlijst staat. Ook werd hij gefotografeerd bij een evenement van de groep in 2007, voordat de Duitse autoriteiten de HDJ twee jaar later verboden.

Het partijkopstuk is het niet eens met de beslissing en zegt alle mogelijke juridische wegen te zullen bewandelen om het besluit aan te vechten.

Duitse inlichtingendienst hield Kalbitz in de gaten

Kalbitz stond samen met Björn Höcke, fractieleider in de deelstaat Thüringen, aan het hoofd van de extreemrechtse partijtak Der Flügel.

AfD omschrijft zichzelf officieel als nationaal-conservatief en liberaal, maar worstelt al langer met de radicalere stemmen binnen Der Flügel. Veel gematigdere leden verlieten de partij vanwege een conflict over de koers.

Eind maart hief Der Flügel zich op, onder druk van het AfD-bestuur. De vleugel was toen net onder toezicht gesteld van de Duitse geheime dienst. Die concludeerde na onderzoek dat de partijtak rechts-extremistische doelstellingen had.

Het is het tweede ontslag bij de partij in korte tijd. Eind april werd AfD-woordvoerder Christian Lüth ontslagen omdat hij zichzelf meermaals fascist had genoemd.