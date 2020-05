Het coronavirus is aangetroffen in een van de kampen in het zuiden van Bangladesh waar samen bijna een miljoen Rohingya-vluchtelingen verblijven, aldus lokale autoriteiten en een woordvoerder van de Verenigde Naties.

Het gaat om twee coronapatiënten die positief zijn getest en in isolatie zijn geplaatst, aldus de VN-woordvoerder. De twee bevonden zich in een vluchtelingenkamp buiten Cox Bazaar.

Humanitaire organisaties waarschuwen voor een ramp als het coronavirus zich verder zou verspreiden door de kampen.

"Gemiddeld wonen er per vierkante kilometer zo'n 40.000 tot 70.000 mensen samen in deze kampen", zegt Manish Agrawal, plaatselijke directeur van hulporganisatie Internation Rescue Committee.

"Dat is zeker 1,6 keer de bevolkingsdichtheid van het cruiseschip Diamond Princess, waar het virus zich vier keer zo snel verspreidde dan in Wuhan tijdens de piek van de uitbraak", aldus Agrawal, verwijzend naar het cruiseschip voor de kust van Japan waar het virus eerder dit jaar huishield.

Geschat wordt dat er zo'n tweeduizend beademingsapparaten in Bangladesh zijn, op een bevolking van 160 miljoen mensen, aldus arts Shamin Jahan, gezondheidsdirecteur van Save The Children in Bangladesh. "In de vluchtelingenkampen wonen bijna een miljoen mensen en zijn momenteel geen intensivecarebedden", voegt hij toe.

In Bangladesh verspreidt het virus zich de afgelopen dagen steeds sneller; 18.863 mensen testten positief en 283 patiënten zijn omgekomen als gevolg van COVID-19.

Ruim 730.000 Rohingya's vluchtten eind 2017 naar Bangladesh omdat ze in Myanmar vervolgd worden. Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag onderzoekt momenteel of Myanmar zich schuldig maakt aan genocide van de etnische moslimminderheid.