Het Pentagon heeft documenten met details over incidenten met ongeïdentificeerde vliegende objecten, oftewel ufo's, in de Verenigde Staten vrijgegeven. In alle gevallen zijn de objecten aangemerkt als "ongeïdentificeerd", maar op basis van de rapporten lijkt het in zeker twee gevallen om drones te gaan.

Het gaat om andere incidenten dan de drie waarvan vorige maand video's werden vrijgegeven.

Bij een incident in 2014 zouden piloten een "onbekend, zilveren vliegtuig met de grootte van een koffer" hebben gezien. Een jaar eerder zou een piloot, vlak nadat hij was geïnformeerd over een leeg luchtruim, een klein, wit object zonder onderscheidende kenmerken hebben gezien.

In beide gevallen lijken ufo's met hoge snelheid door het luchtruim te vliegen. De reden dat onderzoekers aan drones denken, is het kleine formaat van de objecten: er zou te weinig ruimte zijn om er als piloot in plaats te nemen, schrijft CNN op basis van de rapporten.

Volgens de Amerikaanse omroep zou direct na de incidenten contact zijn opgenomen met dronepiloten in de nabije omgeving, maar iedereen ontkende iets van de objecten af te weten.

'Veiligheid piloten in het geding als het om drones gaat'

Mocht de definitieve conclusie worden getrokken dat het om drones gaat, dan moet de Amerikaanse luchtmacht erachter zien te komen wie het object bestuurde. De drones vlogen namelijk op ruim 3 kilometer hoogte, waarmee de veiligheid van piloten bij een luchtoefening in het geding kan komen.

Om die reden worden piloten van Amerikaanse defensie de laatste jaren aangemoedigd om melding te maken van onbekende vliegende objecten. Dergelijke incidenten zouden jarenlang door de VS onder het tapijt zijn geveegd, om complottheorieën tegen te gaan.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals laten weten dat hij de meldingen niet serieus neemt, omdat hij nooit in ufo's geloofd heeft.