De premier van Lesotho, Thomas Thabane, stapt op 22 mei op. Dat heeft zijn woordvoerder woensdag gezegd. De tachtigjarige Thabana stond onder grote druk door de roep om te vertrekken, omdat hij en zijn tweede echtgenote worden beschuldigd van de moord op zijn eerste vrouw.

De premier zegt zelf dat hij opstapt vanwege zijn hoge leeftijd. Naar verwachting zal hij voor 22 mei zijn ontslag indienen bij de koning van Lesotho, Letsie III. Hij wordt waarschijnlijk opgevolgd door de huidige minister van Financiën, Moeketsi Majoro.

Het betekent het einde van een politieke loopbaan die werd gekenmerkt door de tijd die hij in ballingschap doorbracht, vendetta's met collega's, paleisintriges en een gespannen verhouding met het leger.

De tweede termijn van Thabana als minister-president werd overschaduwd door een gebeurtenis die zijn land bijna drie jaar geleden schokte: de onopgeloste moord op zijn toenmalige echtgenote Lipolelo in juni 2017. Ze werd doodgeschoten, terwijl ze in haar auto op weg was naar haar woning, net buiten de hoofdstad.

De politie van Lesotho stelde de huidige vrouw van Thabana, Maesaiah, eerder dit jaar in staat van beschuldiging. Thabana is aangemerkt als verdachte, maar nog niet formeel aangeklaagd voor de moord.

Zowel de premier als zijn tweede echtgenote ontkent elke vorm van betrokkenheid, maar de beschuldigingen hebben ertoe geleid dat Thabanes prestige en invloed snel zijn afgenomen. Binnen zijn eigen partij gingen stemmen op om hem ongeschikt voor zijn ambt te laten verklaren.

Het is niet de eerste keer dat het gonst van intriges en ophef rond Thabane, een gedrongen figuur met een geschoren hoofd die graag Bijbelcitaten gebruikt. Hij ontvluchtte het bergachtige koninkrijk in 2014, nadat hij het leger van een staatsgreep beschuldigde. Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten escorteerden hem terug naar zijn eigen land.

Vaak onrust in het kleine Lesotho

Thabane werd geboren in 1939, toen Lesotho nog de Britse kolonie Basutoland was. Het land heeft de bijnaam 'koninkrijk in de lucht', omdat het zich in de Drakensbergen bevindt en het laagst gelegen punt hoger ligt dan in welk ander land dan ook.

Hoewel Lesotho klein is en een bevolking van zo'n twee miljoen mensen heeft, hebben politieke strubbelingen in het koninkrijk vaak een buitensporige invloed op de regio. Zuid-Afrika ziet zich vaak gedwongen tot inmenging, omdat Lesotho voor dat buurland een essentiële leverancier van water is, dankzij de regenval in de Drakensbergen.

Thabane begon zijn carrière als ambtenaar in 1966, het jaar waarin Lesotho onafhankelijk werd. Na een militaire coup in 1986 werd hij eerst minister van Buitenlandse Zaken en vervolgens minister van Informatie. Hij hielp bij de onderhandelingen over een terugkeer naar een burgerregering, die in 1993 resulteerden in verkiezingen.

Bij de volgende verkiezingen, in 1998, kreeg Thabane een zetel in het parlement en werd hij weer minister van Buitenlandse Zaken. Beschuldigingen van verkiezingsfraude leidden tot rellen. De toenmalige president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, stuurde troepen om de onrust te bedwingen, maar die werden na zeven maanden teruggetrokken, zonder dat doel te hebben bereikt.

Maesaiah, de tweede echtgenote van Lesotho's premier Thomas Thabane. (Foto: Reuters)

Publiekelijk uitgevochten driehoeksverhouding

Thabana richtte in 2006 zijn eigen politieke partij op, de All Basotho Convention (ABC), en werd in 2012 voor het eerst premier.

In datzelfde jaar vroeg hij zijn echtgenote Lipolelo om een echtscheiding, zodat hij met zijn minnares Maesaiah kon trouwen. Zij weigerde, en de twee vrouwen vochten publiekelijk met elkaar om zijn affectie, wat zelfs tot enkele rechtszaken leidde.

Thabana verloor de verkiezingen van 2015, minder dan een jaar nadat hij het leger van een coup had beschuldigd, en vluchtte opnieuw naar Zuid-Afrika. Twee jaar later zette een nieuwe stembusgang hem terug op het pluche.

Twee dagen voordat Thabana werd beëdigd voor zijn tweede termijn, werd Lipolelo in haar hoofd geschoten, volgens de politie door een bende van acht mannen. Een maand later trouwde de premier met zijn Measaiah.

Thabane wacht proces

Naar verwachting zal het vertrek van de premier worden gevolgd door vervolging voor de moord op zijn eerste vrouw.

Thabana vertrok op 21 februari, de dag waarop hij in de rechtbank moest verschijnen om in staat van beschuldiging te worden gesteld, opnieuw naar Zuid-Afrika, volgens zijn medewerkers voor medische doeleinden. Hij keerde enkele dagen daarna terug naar Lesotho.