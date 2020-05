Het Afghaanse leger gaat het offensief tegen de Taliban hervatten. Dat meldde de Afghaanse president Ashraf Ghani dinsdag tijdens een toespraak op televisie.

Ghani heeft het leger het bevel gegeven om de "defensieve positie te beëindigen" en de "operatie tegen de vijand te hervatten".

Volgens Ghani is de hervatting van het offensief tegen de terreurorganisatie nodig om "het land, het volk en onze infrastructuur te verdedigen".

De beslissing komt enkele uren nadat er dinsdag twee aanslagen werden gepleegd in Afghanistan, waarbij tientallen doden vielen.

Eerst openden schutters het vuur in een kraamziekenhuis in de hoofdstad Kaboel. Daarbij kwamen zestien mensen om, waaronder enkele pasgeboren kinderen. Later op de dag kwamen 24 mensen om door een zelfmoordaanslag bij een begrafenis in de oostelijke provincie Nangarhar.

Taliban ontkent achter aanslagen te zitten

De Taliban heeft nadrukkelijk ontkend bij de aanslagen betrokken te zijn geweest. De aanslag op de begrafenis werd later opgeëist door Islamitische Staat.

In februari bereikten de Verenigde Staten nog een historisch vredesakkoord met de Taliban. Daarbij werd afgesproken dat als de Taliban geen aanslagen zouden plegen op Afghaans grondgebied, de Amerikaanse troepen het land zouden verlaten.