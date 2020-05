Dat Denemarken getroffen zal worden door een tweede golf coronabesmettingen is zeer onwaarschijnlijk, zo zei de belangrijkste viroloog van het land dinsdag. Nu de besmettingsgraad weer is gedaald, gaat Denemarken zich klaarmaken voor de volgende versoepelingsfase van de coronamaatregelen.

Denemarken ging als een van de eerste landen in Europa in lockdown. Het versoepelde daarna rond half april als eerste land buiten Azië ook weer de maatregelen, waarna de besmettingsgraad begin mei steeg van 0,6 naar 0,9.

Daarmee ontstond de vrees voor een tweede besmettingsgolf. Die angst werd verder aangewakkerd toen maandag bleek dat in buurland Duitsland het versoepelen van de coronamaatregelen had geleid tot een veel hogere besmettingsgraad.

Maar de Deense besmettingsgraad is begin mei weer afgenomen, van 0,9 naar 0,7. Dit betekent dat elke coronapatiënt gemiddeld 0,7 anderen besmet. Duizend patiënten besmetten zo bijvoorbeeld zevenhonderd mensen.

Met de huidige cijfers is de Deense staatsviroloog Kare Molbak optimistisch."Met de kennis die we vandaag hebben, vind ik het zeer onwaarschijnlijk dat we een tweede golf zullen zien", zei Molbak dinsdag tijdens een persconferentie.

In Denemarken zijn er tot nu toe 527 mensen overleden die besmet waren met het coronavirus. Dinsdag zijn er geen doden bijgekomen, wel nam het aantal bevestigde besmettingen met 78 toe naar 10.591.





Restaurants, musea en winkelcentra gaan weer open

Denemarken begint deze week met de tweede fase van de versoepeling, waarbij restaurants, musea en winkelcentra opengaan. Eerder gingen scholen, kinderdagverblijven, praktijken van psychologen en fysiotherapeuten en rechtbanken al open.

Om een tweede besmettingsgolf toch te voorkomen, verhoogt Denemarken de testcapaciteit naar 20.000 tests per dag.

"Denemarken is goed bezig", zei premier Mette Frederiksen tijdens de persconferentie. "We zijn nu wereldwijd een van de landen met de meeste tests per inwoner."

Ook zei het State Serum Institute (SSI), de Deense versie van het RIVM, de Deense bevolking meer te gaan testen op de aanwezigheid van antistoffen, om de resistentie tegen het virus beter in kaart te brengen.

