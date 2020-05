Precies tien jaar geleden stortte vlucht 771 van Afriqiyah Airways neer nabij de luchthaven van de Libische hoofdstad Tripoli. De ramp kostte aan 103 mensen het leven en onder hen waren 70 Nederlanders. Alleen de toen negenjarige Ruben uit Tilburg overleefde. Een terugblik in beeld.

12 mei 2010. De acht maanden oude Airbus A330-202, met aan boord 93 passagiers en 11 bemanningsleden, koerst vanuit Johannesburg naar Londen Gatwick, met een tussenstop in Tripoli. Rond 6.00 uur ontstaan er problemen en stort het toestel 1 kilometer voor de landingsbaan bij Tripoli neer.

Op beelden is te zien dat de ravage enorm is. Alle passagiers, behalve Ruben, komen om. De inzittenden van het vliegtuig zijn 70 Nederlanders, 13 Libiërs (11 bemanningsleden en 2 passagiers), 13 Zuid-Afrikanen, 2 Belgen, 2 Oostenrijkers, 1 Duitser, 1 Brit, 1 Fransman en 1 Zimbabwaan.

Een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en familieleden van de overlevende snellen zich richting Libië. Ruben is overgebracht naar een ziekenhuis in de stad.

De toenmalige premier Jan Peter Balkenende praat de pers bij in Hoofddorp. Vanwege het grote aantal Nederlandse slachtoffers is de klap in het land enorm. De premier stelt dat er een "diep gat" is geslagen in de levens van veel mensen.

De zwarte dozen worden snel aangetroffen. Uit de eerste bevindingen blijkt al dat er geen opzet in het spel was of sprake was van een aanslag. Na jaren onderzoek wordt in 2013 bevestigd dat de crash het gevolg was van menselijk falen bij de piloot en de copiloot. Het vliegtuig kwam al te laag aangevlogen voor de landing en de piloten werkten vervolgens langs elkaar heen.

De ramp wordt dit jaar vanwege de uitbraak van het coronavirus "virtueel herdacht", zo vertelt de opa van de overlevende Ruben aan Omroep Brabant. Dinsdagmiddag zal een video verschijnen voor de nabestaanden. Die video is, na het bekijken door de nabestaanden, vervolgens voor iedereen beschikbaar. Ook vertelt de opa van Ruben dat het goed gaat met zijn kleinzoon, die nu bijna twintig is.