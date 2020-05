Tijdens een Iraanse legeroefening in de Golf van Oman zijn zondag negentien mensen om het leven gekomen en vijftien mensen gewond geraakt, toen de marine per ongeluk een eigen schip raakte met een raket. Dat meldt de Iraanse krijgsmacht maandag.

In eerste instantie meldde verschillende lokale media dat er één matroos om het leven zou zijn gekomen en zestien personen gewond zouden zijn geraakt. Dit werd al snel door het leger gecorrigeerd.

Het getroffen marineschip Konarak moest een doelwit lanceren voor een ander schip, de Jamaran. De Konarak zou echter te dicht bij de Jamaran hebben gevaren en werd toen zelf getroffen.

Konarak en Jamaran voeren in de buurt van de haven van Jask, een stad ongeveer 1.270 kilometer ten zuidoosten van de Iraanse hoofdstad Teheran. De Iraanse marine is bezig met technisch onderzoek naar het ongeluk.

De Konarak was volgens de Iraanse nieuwszender FARS News veertig jaar in dienst van de Iraanse marine. Het schip werd in Nederland gebouwd.