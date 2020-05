In Hongkong zijn zondag ongeveer tweehonderd arrestaties verricht bij protesten tegen de invloed van China in de regio. De protesten waarbij vorig jaar maandenlang bijna dagelijks miljoenen mensen de straat op gingen, zijn opgelaaid toen medio april het lokale bestuur bekendmaakte dat vijf ministers werden vervangen.

Een van hen, de ex-minister voor Staats- en Vastelandszaken Patrick Nip, had daags daarvoor op Facebook excuses gemaakt voor de "conflicterende berichtgeving" rondom de constitutionele status van Hongkong.

De politieke spanningen tussen Hongkong en China stonden de laatste weken sowieso weer op scherp, nadat tientallen activisten werden opgepakt. Peking vertelde achter de arrestaties te staan. Demonstranten eisen hun vrijlating.

Sinds de prodemocraten in Hongkong in november een historische winst behaalden bij de districtsverkiezingen, was het relatief rustig in de regio. Het plotselinge vervangen van bestuurders wordt door critici echter gezien als een stap van China om tijdens de coronacrisis de invloed in Hongkong te vergroten.

Aanleiding voor eerdere protesten was een inmiddels ingetrokken wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakte. Later richtten Hongkongers zich op de politie en de politiek, en werd volledige democratie geëist.

Het protest van zondag zou aanvankelijk vreedzaam zijn verlopen in een winkelcentrum. Demonstranten zouden daarna echter de straat op zijn gegaan, waarna de oproerpolitie werd ingezet. Door middel van traangasgranaten zouden menigtes zijn opgebroken. Hulpverleners hebben melding gemaakt van achttien ziekenhuisopnames, aldus persbureau Reuters.