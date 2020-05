In de Canadese provincie Ontario heeft de politie zondagnacht een 19-jarige man aangehouden die met 308 kilometer per uur over de snelweg scheurde in de auto van zijn vader. Hij reed meer dan drie keer de toegestane snelheid.

De negentienjarige man bleek de auto van zijn vader te hebben geleend, naast hem zat een leeftijdsgenoot. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren en hij wordt vervolgd voor straatracen en roekeloos rijden. De auto is in beslag genomen.

Roekeloos rijden kan in Canada een boete opleveren die kan oplopen tot 10.000 Canadese dollar (zo'n 6.600 euro) en zelfs een half jaar in de gevangenis. Ook kan het rijbewijs voor twee jaar worden ingetrokken.

Verkeersagent Kerry Schmidt was er sprakeloos van, zo vertelt hij in een filmpje dat hij op Twitter heeft gezet. Nog nooit is hij zulke snelheden tegengekomen en hij dacht eerst dat het een grap was toen hij een foto zag van de lasergun.

Schmidt zegt dat een snelweg geen racetrack is en dat deze rit heel snel heel fataal had kunnen aflopen. Hij hoopt dat de man lang niet achter een stuur mag plaatsnemen en voegt er aan toe dat hij denkt "dat deze jongen op Moederdag iets uit te leggen heeft aan zijn vader en moeder als blijkt dat in de ochtend de auto niet meer in de garage staat."

Foto van de lasergun waarmee de politie de snelheid van de auto vastlegde (foto: Ontario Provincial Police)