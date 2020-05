Operatie Gideon moest Venezuela veranderen. Opgezet door een privébeveiligingsbedrijf uit Florida en met als doel om de Venezolaanse president Nicolás Maduro te arresteren en te laten vervolgen in de Verenigde Staten. Nog voordat de staatsgreep kon beginnen, lekten delen van het plan uit en stonden de Venezolaanse veiligheidsdiensten de huurlingen op te wachten.

Het begint op zondag 3 mei, als een bootje met Venezolaanse opstandelingen onder vuur wordt genomen door het Venezolaanse leger, nog voordat het kan aanmeren in de kustplaats Macuto. Een dag later volgt een tweede poging bij het dorpje Chuao, met hetzelfde resultaat. Bij de operaties worden acht mensen gedood en tientallen anderen aangehouden, onder wie twee oud-commando’s uit het Amerikaanse leger: Luke Denman (34) en Airan Berry (41).

De couppoging wordt nog dezelfde dag opgeëist door Jordan Goudreau, een 43-jarige Canadees-Amerikaan uit Florida. Goudreau is een voormalige commando uit het Amerikaanse leger en runt het privébeveiligingsbedrijf SilverCorp USA. In een filmpje op sociale media verschijnt hij met de overgelopen Venezolaanse generaal Javier Nieto Quintero. Hij vertelt dat Venezuela gaat veranderen en dat, ondanks het mislukken van de eerste stap, in "het zuiden, westen en oosten" van het land honderden mensen klaarstaan om een opstand te beginnen. De tweede poging, op maandag, moet dan nog komen.

De Amerikaanse huurling Jordan Goudreau en de Venezolaanse oud-generaal Javier Nieto Quintero kondigen de couppoging aan in een video op sociale media. (Foto: YouTube)

Venezolaanse oppositie was aanvankelijk betrokken

De planning van Operatie Gideon begon in 2019, toen Goudreau contact legde met enkele Venezolaanse oppositieleden. Het team van oppositieleider Juan Guaidó en Goudreau sluiten een overeenkomst voor 213 miljoen dollar aan toekomstige Venezolaanse olie-inkomsten. In het gepubliceerde contract staan allerlei afspraken, zoals dat de operatie moet worden vastgelegd voor een documentaire, en het team een goede dwarsdoorsnee van de Venezolaanse bevolking moet zijn.

Het plan van Goudreau en enkele voormalige Venezolaanse generaals, verbonden aan Guaidó, was om Maduro aan te houden, over te brengen naar de VS voor berechting en een nieuwe regering te installeren.

Het team van Guaidó krijgt een paar maanden voor de geplande start van de operatie twijfels over de militaire expertise van Goudreau en trekt zich terug. Een oud-commando, die betrokken was bij het plan, stelt in The Washington Post dat hij Goudreau nog waarschuwde van de couppoging af te zien.

Plan lag al op straat voordat het werd uitgevoerd

Ondanks maanden van voorbereiding lijkt alles vanaf de start mis te gaan. In het noorden van Colombia wordt begin maart in een vrachtwagen voor 150.000 dollar (zo'n 137.000 euro) aan wapens aangetroffen, bedoeld voor de couppoging. De vrachtwagen is onderweg naar de Colombiaanse stad Riohacha, op 80 kilometer van Venezuela, waar de staatsgreep naar verluidt wordt gepland.

Goudreau voelt zelf ook aan dat de Venezolaanse regering mogelijk iets weet. Eind april wordt een belangrijke weg tussen La Guaira en hoofdstad Caracas afgesloten, die essentieel is voor zijn operatie. Op 1 mei, twee dagen voor de eerste poging, brengt Associated Press op basis van bronnen het plan van de aanstaande couppoging naar buiten.

Waarom ging Goudreau toch door? Het geld dat hij zou verdienen zag hij aan zijn neus voorbijgaan toen Guaidós team zich terugtrok, en ook bij hem moet er twijfel zijn geweest over de slagingskans. Maar eind maart krijgt hij nieuwe financiële motivatie: de VS looft een beloning van 15 miljoen dollar uit voor de tip die leidt tot de arrestatie en vervolging van Maduro.

Marco Torres, gouverneur van de Venezolaanse staat Bolivariano de Aragu: 'De gevangenneming van deze huursoldaten werd bereikt door middel van sociale inlichtingen en de civiel-militaire politie. Ze onderschatten een volk dat bereid is onze soevereiniteit moedig te verdedigen. Het vaderland verkoopt zichzelf niet, het vaderland verdedigt zichzelf!'

Maduro beweert dat Trump achter plan zit

President Maduro brengt na de mislukte staatsgreep op nationale televisie al snel het nieuws over de "Amerikaanse inmengingspoging". Het bewijs: de paspoorten van de twee gevangengenomen Amerikanen. Een van hen zal een paar dagen later zeggen dat de opdracht voor de operatie direct van Donald Trump kwam. Ook wordt bekend dat Goudreau ooit de beveiliging bij enkele rally’s van de Amerikaanse president verzorgde.

Maduro lijkt overigens niet erg te zijn geschrokken van de couppoging: de president stelt dat zijn regering al lang van het plan op de hoogte was.

Het Witte Huis ontkent elke vorm van betrokkenheid. Trump stelt dat, als de VS "al iets wil proberen" in Venezuela, hij "niet een handjevol mensen zou sturen, maar een heel leger", en dat hij dat "zeker niet geheim zou houden". Ook oppositieleider Guaidó neemt snel afstand, ondanks het opduiken van zijn naam en handtekening in het oorspronkelijke contract.

Couppoging is cadeau voor Maduro

Voor Maduro is de "amateuristische couppoging" een cadeau. Hij kan de wereld laten zien dat het Venezolaanse leger achter hem staat en de aandacht afleiden van wat zich daadwerkelijk afspeelt in zijn land: een diepe politieke en economische crisis, die al bijna tien jaar duurt en vier miljoen Venezolanen op de vlucht heeft doen slaan.

De grootste tegenstander van Madurdo is oppositieleider Guaidó (36). Na grote demonstraties tegen het regime riep hij zich in januari 2019 uit tot interim-president. Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, de Europese Unie en bijna alle Latijns-Amerikaanse landen, erkennen hem als legitiem staatshoofd. Tot op de dag vandaag heeft hij het leger echter niet achter zich gekregen - essentieel om de macht te krijgen.