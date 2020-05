Het aantal antisemitische misdrijven in Duitsland is vorig jaar met 13 procent toegenomen, melden Duitse media zondag op basis van een jaarverslag van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en voorzitter Holger Münch van de federale recherchedienst.

In 2019 waren Joden en Joodse instellingen ongeveer tweeduizend keer slachtoffer van een misdrijf met een antisemitisch motief. In 2018 werden 1.799 antisemitische misdrijven gepleegd in Duitsland.

Het bekendste incident van het afgelopen jaar was de aanslag op een synagoge in de stad Halle op 9 oktober, een belangrijke Joodse feestdag. Daarbij kwamen twee mensen om het leven.

Niet alleen het aantal antisemitische incidenten nam in 2019 toe. Ook andere politiek gemotiveerde incidenten kwamen vorig jaar vaker voor dan in 2018. In 2019 waren er meer dan 41.000 politiek gemotiveerde incidenten en in het jaar daarvoor 36.062. Dat is een toename van 14 procent.

In iets meer dan de helft van de gevallen (ongeveer 22.000) had de dader een rechtse ideologie, een toename van 9 procent ten opzichte van 2018. Bij ongeveer tienduizend misdrijven had de dader een linkse ideologie. Dat komt neer op een toename van 24 procent.

Veruit de meeste incidenten vonden plaats in de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg (52,5 procent) en Thüringen (40 procent). Er wordt geen verklaring voor de toename gegeven.