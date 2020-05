In Kenia, Oeganda, Somalië, Rwanda en Ethiopië zijn de afgelopen dagen honderden mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Vanwege de overstromingen hebben honderdduizenden mensen hun huis moeten verlaten.

Volgens de BBC zijn al zeker 260 mensen om het leven gekomen door de regen, overstromingen en modderstromen.

In Ethiopië en Somalië zijn meer dan honderdduizend mensen verdreven uit hun huizen vanwege het oprukkende water, aldus de Verenigde Naties. In Somalië is zelfs een volledig dorp weggespoeld.

Vooral Oeganda wordt zwaar getroffen door overstromingen. De rivier Nyamwamba is buiten haar oevers getreden en heeft wegen, bruggen en een deel van een ziekenhuis weggespoeld. Door zware nachtelijke regenbuien in het Rwenzori-gebergte zijn veel modderstromen ontstaan, waardoor de huizen in het gebied zijn verwoest.

Zorgen om coronavirus bij opvangen vluchtelingen

Inwoners van de verwoestte huizen worden tijdelijk ondergebracht in scholen, maar volgens de Oegandese overheid maakt het coronavirus de zaak daarbij ingewikkeld. "Van mensen wordt verwacht dat ze sociale afstand bewaren, maar hoe houd je afstand in zo'n situatie", vertelt een woordvoerder van van Oegandese premier aan persbureau Reuters.

Ook in Kenia zijn ze ongerust over het coronavirus. "De mensen die vluchten worden samen ondergebracht in kampen, waar ze veel sneller worden blootgesteld aan het virus", aldus een medewerker van het Keniaanse ministerie van Volksgezondheid.

In Oost-Afrika zijn voor zover bekend 102 mensen overleden bij wie het coronavirus is vastgesteld. Meteorologen verwachten dat de hevige buien nog het hele regenseizoen zullen aanhouden, tot begin juni.