De Noorse politie heeft vrijdag een tweede verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Hagen in 2018. Het zou volgens lokale media gaan om een bekende van de eerder opgepakte echtgenoot van het slachtoffer.

De advocaat van de verdachte stelt aan het blad Verdens Gang dat zijn cliënt alle beschuldigingen ontkent. Op een adres in het oosten van het land wordt vrijdag een huiszoeking gedaan.

De verdachte zou gespecialiseerd zijn in cryptovaluta en opvallend genoeg vroegen de 'ontvoerders' het losgeld te betalen in cryptomunten.

De politie stelde echter al eerder dat er nooit sprake was van een kidnapping en denkt dat de vrouw in 2018 al dood was. "Er was geen ontvoering, er waren geen eisen en geen onderhandeling", aldus een zegsman. "Dit waren vermoedelijk dwaalsporen om de recherche op het verkeerde been te zetten."

De familie Hagen bezit volgens schattingen in Noorse media zo'n 200 miljoen euro. De echtgenoot van het slachtoffer verwierf zijn kapitaal als belegger in onroerend goed en als eigenaar van grote elektriciteitscentrales. Hij is een van de rijkste mensen in Noorwegen.