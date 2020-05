Een voormalig politieagent en zijn zoon zijn donderdagavond in de Amerikaanse staat Georgia opgepakt nadat zij in februari een ongewapende zwarte man zouden hebben neergeschoten die aan het joggen was.

Op 23 februari werd de 25-jarige Ahmaud Arbery neergeschoten terwijl hij door het dorp Brunswick in de Amerikaanse staat Georgia rende. Het voorval werd gefilmd en de beelden zorgde voor sociale onrust in het dorp en woede onder burgerrechtenactivisten, politici en beroemdheden omdat er niemand werd gearresteerd.

Op de video is te zien dat Arbery door een straat rent. Als hij een witte pick-uptruck ontwijkt, klinkt er een schot en worstelt hij met een man die een lang geweer vasthoudt. Een tweede man die in de laadruimte van de pick-uptruck staat schiet vervolgens met een revolver twee schoten af.

Beide schutters, een 64-jaar oude man en zijn 34-jarige zoon, beroepen zich op zelfverdediging. Zij zouden in Arbery een inbreker hebben herkend die in de wijk actief is. Ze achtervolgde hem om hem aan te houden.

De advocaat van de familie van Arbery denkt dat de schutters erop uit waren om hem dood te schieten en noemt het een "moderne lynchpartij".