Het Amerikaanse ministerie van Justitie laat de aanklacht tegen de voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn vallen en zal hem niet verder vervolgen, aldus persbureau AP. De voormalige nationaal veiligheidsadviseur loog tegen de FBI over zijn contacten met Rusland, maar werkte daarna mee met het Ruslandonderzoek.

In gerechtelijke documenten die donderdag zijn ingediend en die AP heeft ingezien staat dat de zaak is stopgezet "na een weloverwogen onderzoek van alle feiten en omstandigheden van deze zaak, inclusief nieuwe informatie".

Vorige week had de hoofdaanklager zich al teruggetrokken uit de strafzaak en afgelopen maand pleitten Flynn's advocaten dat de zaak volledig moest worden geschrapt.

Flynn gaf in december 2017 toe dat hij over zijn contacten met de Russische diplomaat Sergey Kislyak valse verklaringen had afgelegd. Dit liet Flynn weten aan speciaal aanklager Robert Mueller, die de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen onderzocht, beter bekend als het Ruslandonderzoek.

Door zijn bijdrage aan het Ruslandonderzoek schreef Robert Mueller in een advies aan de rechtbank dat Flynn wat hem betreft niet de cel in hoefde.

Flynn ontmoette Russische ambassadeur

Flynn, die ook generaal was van het Amerikaanse leger, was tijdens de verkiezingscampagne in 2016 actief als een spreekbuis van Trump. Na diens overwinning werd hij benoemd tot aankomend nationaal veiligheidsadviseur.

In december 2016, nog voor de inauguratie van Trump, had Flynn verschillende ontmoetingen met de Russische ambassadeur Sergey Kislyak. Flynn sprak met Kislyak over onder meer sancties tegen Rusland, die door Trumps voorganger Barack Obama waren aangekondigd als reactie op Russische inmenging in de verkiezingen.

Flynn zou Kislyak op het hart hebben gedrukt dat Rusland geen vergeldingsmaatregelen moest nemen. De Russische ambassadeur belde hem later om door te geven dat het Kremlin had besloten zijn advies te volgen.

Flynn loog over zijn contacten met Kislyak tegen andere leden van het team van Trump, onder wie aankomend vicepresident Mike Pence en aankomend Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. Ook tijdens een verhoor bij de FBI in januari 2017 speelde hij geen open kaart. Toen dat uitkwam, werd Flynn gedwongen op te stappen.

De advocaten van de voormalige nationaal veiligheidsadviseur voerden eerder al aan dat Flynn slachtoffer was geworden van uitlokking. De FBI zou hem hebben afgeraden een advocaat aanwezig te laten zijn bij de ondervraging in januari 2017. Ook zouden de onderzoekers hem niet hebben verteld dat het een misdrijf was om tijdens dat gesprek onwaarheden te verkondigen.