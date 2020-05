Minstens negen mensen zijn donderdagochtend om het leven gekomen door een gaslek in een chemiefabriek in het zuiden van India. Nog eens drie- tot vierhonderd personen moesten met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis. Ook evacueerde de politie vijftienhonderd inwoners van een nabijgelegen dorp, meldt Reuters.

Het incident vond plaats in de staat Andhra Pradesh in een fabriek van LG Chem Ltd, een van de grootste petrochemische bedrijven van Zuid-Korea. In de fabriek worden producten van polystyreen gemaakt. Deze kunststof wordt veel gebruikt voor goedkope voorwerpen zoals frietbakjes en wegwerpbekertjes.

Volgens de lokale autoriteiten ontstond het lek in de vroege ochtenduren, toen veel mensen in omliggende dorpen nog lagen te slapen. Urenlang lekte er pvc-gas (styreen) uit de fabriek. Mensen die het gas inademden, vielen flauw of kregen ademhalingsproblemen.

Een woordvoerder van de fabriek zegt dat het lek inmiddels is gedicht.

Chemiebedrijf was net weer heropend

Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten is de toestand van alle opgenomen ziekenhuispatiënten stabiel. Gevreesd wordt dat de gaswolk zich tot 3 kilometer rond het bedrijf verspreid heeft.

De LG-fabriek was net weer heropend, nadat die een tijd gesloten was geweest in verband met de opgelegde coronamaatregelen.

De oorzaak van de lekkage wordt onderzocht.