De Israëlische premier Benjamin Netanyahu mag ondanks de corruptiezaak tegen hem een regering vormen, heeft het Israëlische gerechtshof woensdag besloten. Het hof meent dat Netanyahu als onschuldig moet worden behandeld tot het tegendeel bewezen is.

Het hof, dat uit elf rechters bestaat, ziet geen juridische grond om Netanyahu te verbieden deel te nemen aan de nieuwe regering. Ook zou deelname aan de nieuwe eenheidscoalitie met zijn politieke rivaal Benny Gantz hem niet beschermen in zijn corruptiezaak.

In april ondertekenden Netanyahu van de rechtse Likud-partij en Gantz van de centrumpartij Kahol Lavan een overeenkomst, zodat een noodregering gevormd kon worden in de strijd tegen het coronavirus. Eerdere gesprekken voor een coalitie liepen telkens vast en verkiezingen in april 2019, september 2019 en maart 2020 konden dat niet veranderen.

Netanyahu en Gantz moeten om de beurt premier worden. Netanyahu neemt de eerste achttien maanden voor zijn rekening en draagt de macht dan over aan Gantz. De nieuwe regering moet volgende week beëdigd worden.

Premier Netanyahu werd in januari officieel aangeklaagd in drie corruptiezaken. Hij wordt beschuldigd van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Netanyahu ontkent iets verkeerd gedaan te hebben.