De Poolse senaat heeft dinsdagavond tegen een regeringsvoorstel gestemd dat toe zou staan dat de presidentsverkiezingen van 10 mei per briefpost zouden mogen worden uitgevoerd. De conservatief-rechtse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid meende dat verkiezingen per brief zouden garanderen dat mensen veilig konden stemmen ondanks coronamaatregelen, maar de senaat, die grotendeels in handen is van de oppositie, is het hier niet mee eens. Het voorstel moet nu nog aan het lagerhuis, de Sejm, worden voorgelegd.

Eerder riepen voormalige Poolse presidenten en premiers al op tot een boycot van de verkiezingen, omdat deze onconstitutioneel zouden zijn. Dit omdat de anonimiteit van stemmers niet kan worden gegarandeerd, waardoor vrije verkiezingen niet gewaarborgd zouden kunnen worden.

De oppositie meent dat Recht en Rechtvaardigheid een politieke overwinning belangrijker vindt dan volksgezondheid en wil dat de verkiezingen meerdere maanden worden uitgesteld.

Ook denken critici volgens persbureau Reuters dat president Duda de enige kandidaat is die effectief campagne kon voeren tijdens de coronamaatregelen. Ook menen zij dat het zo kort van tevoren aanpassen van de verkiezingen het moeilijk maakt om de stembusgang goed te laten verlopen. Recht en Rechtvaardigheid wil de verkiezingen mogelijk uitstellen tot 17 of 23 mei.

Later deze week moet de Sejm gaan stemmen over het voorstel.