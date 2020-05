De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat zijn regering is betrokken bij een gewapende couppoging in Venezuela. Acht mensen kwamen bij de aanval om het leven en dertien mensen zijn gevangengenomen, onder wie twee Amerikaanse oud-commando's.

Venezuela meldde zondag dat een groep huurlingen vanaf zee het land was binnengekomen om president Nicolás Maduro af te zetten. Volgens Maduro is de aanval door Washington gecoördineerd.

Bij gevechten met Venezolaanse troepen zouden acht doden gevallen zijn. Dertien van de huurlingen zijn opgepakt, onder wie twee Amerikaanse oud-commando's.

Trump zei dinsdag over de actie: "We zullen erachter komen. We hebben er net van gehoord. Maar het heeft niets met onze regering te maken."

Gevangen Amerikanen zijn oud-commando's

Ook het Pentagon ontkent betrokkenheid: "De Amerikaanse overheid heeft niets te maken met wat er de afgelopen dagen in Venezuela is gebeurd", zegt minister van Defensie Mark Esper.

De twee vastgehouden Amerikanen zouden volgens Venezuela beiden ex-mi­li­tairen van de com­man­dotroe­pen zijn en samenwerken met oud-militair Jordan Goudreau. Goudreau beweert achter de operatie te zitten, blijkt uit een video die hij met een dissidente Venezolaanse officier heeft opgenomen.

Spanningen tussen VS en Venezuela

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela lopen al enige tijd op. De VS beschuldigt Maduro ervan de verkiezingen in 2018 op frauduleuze wijze gewonnen te hebben. Volgens Maduro is de VS alleen geïnteresseerd in de oliereserves van het land.

Hoewel Trump vaak herhaalt dat wat betreft Venezuela alle opties op tafel liggen, is het tot nu toe gebleven bij economische sancties en een diplomatieke strijd.

Volgens de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó probeert Maduro de aandacht af te leiden van de problemen in het land, dat worstelt met het coronavirus, benzinetekorten en een bendeoorlog in Caracas. Guaidó wordt sinds begin 2019 door de VS en een dozijn andere landen erkend als de legitieme interim-president van Venezuela.