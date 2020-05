Vanaf 11 mei zullen een aantal maatregelen in Frankrijk worden versoepeld. Zo mogen winkels en kleine musea weer open en mogen de Fransen weer een boswandeling maken en gebruikmaken van het openbaar vervoer. Langzamerhand vragen we ons af, zal het toerisme voor de zomer weer opstarten?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: hier wordt nog niet over gecommuniceerd door de Franse autoriteiten. De Fransen mogen zelf überhaupt pas vanaf 11 mei weer door Frankrijk reizen, en dan alleen binnen een straal van 100 kilometer van de eigen woning.

Maar net als in Nederland wordt ook in Frankrijk niet nu al vooruitgekeken naar de zomermaanden. Restaurants, cafés, grote musea en theaters zijn nog tot zeker 1 juni dicht. Net als vakantieparken, campings en de stranden.

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei vrijdag in een interview met Le Parisien nog niet te weten wanneer de Fransen weer een duik in zee kunnen nemen. "Het virus gaat niet op vakantie". Ook raadde hij de Franse bevolking af om een vliegticket naar het buitenland te boeken voor komende zomer. Vakantieparken treffen wel al voorzichtig maatregelen voor als ze weer open mogen, al zal het in eerste plaats voor binnenlandse toeristen zijn.

Eind mei wordt mogelijk weer een nieuwe versoepeling aangekondigd. Ondertussen zijn de Franse departementen naar risico ingedeeld in de kleuren groen (weinig circulatie van het coronavirus), oranje en rood (veel circulatie van het coronavirus). Mogelijk zullen maatregelen in bepaalde delen van het land eerder worden versoepeld dan in andere delen.

Nog onbekend wanneer de Franse buitengrenzen weer opengaan

Bovendien zijn de Franse buitengrenzen nog steeds dicht en het is nog niet bekend wanneer deze weer opengaan. En als je naar Frankrijk rijdt, zul je al snel door België reizen. Ook hier is nog geen duidelijkheid over de zomervakantie en zijn de grenzen tot zeker 8 juni dicht voor alle niet-essentiële reizen.

Veel Zuid-Europese landen leunen zwaar op het toerisme en het zal een zware klap zijn als komend seizoen verloren gaat. Halverwege mei zal de Europese Commissie daarom naar verwachting met een speciaal 'vakantieprotocol' komen. Hierin staan richtlijnen voor grensverkeer en hygiënemaatregelen.

Maar ondanks deze plannen, ligt er geen bevoegdheid bij de Commissie om een besluit te nemen. De lidstaten mogen hier zelf over beslissen. Wel hebben onder andere Frankrijk en Duitsland al laten weten te hopen op Europese samenwerking (met buurlanden).

Het Louvre in Parijs is momenteel gesloten. Het is nog niet bekend wanneer grote musea weer open mogen. (Foto: Pro Shots)

Alle reisadviezen van Nederlands ministerie staan nog op oranje

Ook vanuit Nederland komt er voor nu nog geen duidelijkheid. Alle reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken staan momenteel nog op oranje, wat betekent dat wordt geadviseerd om uitsluitend te reizen indien dit noodzakelijk is. Deze adviezen kunnen in de toekomst per land worden aangepast, maar dit hangt vooral van het betreffende land zelf af.

Premier Mark Rutte zei tijdens de persconferentie op 21 april dat hij zelf geen extra vakantieplannen maakt op dit moment. Een algemeen advies wordt er nog niet gegeven, omdat het kabinet de besluiten baseert op beschikbare wetenschappelijk inzichten die ongeveer drie weken omvatten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.