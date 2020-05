De rechtszaak tegen drie mensen die voor de dodelijke chaos tijdens het technofestival Love Parade verantwoordelijk worden gehouden, is definitief gestaakt, meldt WDR maandag.

Op 24 juli 2010 kwamen bij het muziekfestival in Duisburg 21 mensen om door verdrukking toen er massale paniek uitbrak. Onder de dodelijke slachtoffers was een Nederlander. Zeker 650 anderen raakten gewond.

Tegen drie medewerkers van het betrokken evenementenbureau Lopavent liep nog een proces. De zaak is nu geseponeerd en een vonnis blijft uit. De medewerkers zijn dus niet schuldig of onschuldig bevonden.

Oorspronkelijk waren er bij aanvang van het proces in 2017 in totaal tien verdachten aangeklaagd voor dood door schuld en verwijtbaar letsel, veroorzaakt door een organisatorische chaos. Begin vorig jaar werd het proces tegen zeven andere beklaagden al opgeschort. Zes van hen waren medewerkers van de gemeente Duisburg, één van hen werkte ook bij Lopavent.

Tijdsgebrek en coronavirus

Vanwege een gebrek aan voldoende bewijs en tijd is nu ook het proces tegen de drie Lopavent-medewerkers definitief geseponeerd.

Later dit jaar zou de zaak namelijk verjaren. Daar kwam bij dat in maart het proces werd gepauzeerd vanwege het coronavirus. Ook bleek het zeer moeilijk om te bewijzen dat de beklaagden verantwoordelijk waren voor de fatale chaos.

Nabestaanden zijn het oneens

De 42 medeaanklagers, onder wie nabestaanden, lieten al weten dat ze het niet eens zijn met het besluit.

De zaak tegen de zeven anderen werd begin vorig jaar al opgeschort vanwege gebrek aan bewijs en tijd. Onder hen waren medewerkers van de gemeente die vergunningen hadden verleend.

Meest complexe zaak in naoorlogse Duitse geschiedenis

De drie overgebleven verdachten moesten van de rechter een boete van 10.000 euro betalen, maar gingen in hoger beroep. Uiteindelijk kwam de rechter dus ook tijd en bewijs tekort om dit beroep snel genoeg af te wikkelen.

De Love Parade-zaak was één van de grootste en meest complexe processen in de Duitse naoorlogse geschiedenis. Het megaproces begon in 2017, meer dan zeven jaar na de ramp. In totaal zijn 184 zittingen gehouden en honderden getuigen gehoord.