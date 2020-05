Bij een grenspost tussen Noord- en Zuid-Korea is zondag even na 7.30 uur (lokale tijd) om nog onbekende reden van beide kanten geschoten.

Volgens een verklaring van de Zuid-Koreaanse legertop loste Noord-Korea "meerdere schoten" op een Zuid-Koreaanse bewakingstoren op de grens.

Als antwoord werd er van zuidelijke kant eerst een waarschuwing gegeven en werden vervolgens twee schoten gelost. Bij de schotenwisseling zijn geen doden of gewonden gevallen.

Zuid-Korea stelt dat het er niet op lijkt dat de Noord-Koreaanse schoten als gerichte provocatie bedoeld waren, vanwege de relatief rustige grenslocatie waar het voorval plaatsvond.

Experts achten het echter niet onmogelijk dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een signaal wilde afgeven.

Kim verscheen de afgelopen weken niet in het openbaar, wat tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Zaterdag publiceerde Noord-Korea foto's van een levende Kim, waarvan de echtheid echter niet zeker is.