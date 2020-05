Zeker zeventien personen zijn vrijdag om het leven gekomen bij een gevangenisopstand in de Venezolaanse stad Guanare. Het gaat om gedetineerden die probeerden te ontsnappen, blijkt uit een militair rapport dat is ingezien door persbureau Reuters.

Militairen schoten op een groep gewapende gevangenen die via de hoofdingang probeerde te ontsnappen, aldus het rapport. Een officier onderhandelde vervolgens met de gevangenen, die uiteindelijk akkoord gingen met de geëiste terugtrekking.

In het rapport staat ook dat het leger ervan uitgaat dat er meer doden zijn gevallen in de gevangenis. Volgens een lid van de oppositie is inmiddels duidelijk dat veertig personen zijn omgekomen, maar deze informatie is nog niet bevestigd.

Volgens deze politicus, een parlementslid, ontstond de opstand nadat de autoriteiten van de gevangenis besloten dat de familieleden geen maaltijden meer mogen brengen. Het is in Venezuela gebruikelijk dat gevangenen eten krijgen van hun familie.

De verantwoordelijke minister, Iris Varela, bevestigt in een interview met een lokale krant alleen dat zich in de gevangenis een incident heeft voorgedaan. Ze vertelde dat de directeur beschoten is en daarbij verwondingen heeft opgelopen, maar gaf geen verdere informatie.

Dodelijke opstanden komen vaker voor in de gevangenissen van Venezuela. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn er problemen met corruptie en overbevolking. Ook zou de beveiliging niet op orde zijn.