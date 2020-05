Het Noord-Koreaanse staatspersbureau heeft vrijdag beelden van Kim Jong-un in het openbaar gepubliceerd. De 'Opperste Leider' was wekenlang onzichtbaar, waardoor er gespeculeerd werd over zijn gezondheid.

De beelden zouden op vrijdag 1 mei zijn gemaakt bij de opening van een kunstmestfabriek, waarbij de Noord-Koreaanse leider werd vergezeld door zijn zus Kim Yo-jong en leden van zijn regering.

De echtheid van de beelden is op dit moment nog niet door een andere bron bevestigd. Ook meldt alleen het Noord-Koreaanse staatspersbureau dat Kim vrijdag weer in het openbaar is verschenen.

De afgelopen week werd er volop gespeculeerd over de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider, nadat hij een tijdlang niet in het openbaar was verschenen.

Ook was hij afwezig op een van de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdagen: de geboortedag van zijn opa en 'Vader des Vaderlands' Kim Il-sung, op 15 april. Normaal gesproken geeft hij wel acte de présence, dus zijn afwezigheid was opvallend.

Niet eerste geruchtenstroom over gezondheid Kim

Het kan dagen of zelfs weken duren voordat berichten over belangrijke gebeurtenissen in Noord-Korea de buitenwereld bereiken. In 2011 maakten de Noord-Koreaanse staatsmedia het overlijden van Kim Jong-uns vader en voorganger Kim Jong-il pas na twee dagen bekend.

Het is niet de eerste keer dat de onverklaarde afwezigheid van Kim tot een geruchtenstroom over zijn gezondheid leidt. Hij verdween medio 2014 zes weken uit beeld; staatsmedia meldden toen alleen dat hij last had van "ongemak".

Toen de Noord-Koreaanse leider weer opdook, liep hij met behulp van een wandelstok. Volgens Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten had hij een operatie aan zijn enkel ondergaan, maar er kwam nooit een officiële bevestiging vanuit Noord-Korea.