De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag aangekondigd dat zijn land het gebruik en de handel van aanvalswapens met onmiddellijke ingang verbiedt. De maatregel volgt op de ergste en langste schietpartij in de Canadese geschiedenis, waarbij op 18 en 19 april 22 mensen in Nova Scotia om het leven kwamen.

Meer dan vijftienhonderd modellen en varianten van aanvalsvuurwapens zijn voortaan verboden. Het gaat onder meer om twee wapens, die de 51-jarige schutter Gabriel Wortman vorige maand gebruikte om zijn slachtoffers te maken.

Ook de AR-15 en een aantal andere wapens, die zijn gebruikt bij een aantal massaschietpartijen in de Verenigde Staten gaan in de ban.

"Canadezen hebben meer nodig dan thoughts and prayers (gedachten en gebeden)", zei Trudeau vrijdag, verwijzend naar de woorden die Amerikaanse politici vaak gebruiken na een dodelijke schietpartij.

Canadezen krijgen de tijd om wapens in te leveren

De Canadese regering verbiedt niet het bezit van een aanvalswapen, maar alleen het gebruik ervan en het handelen erin. Trudeau zei dat er een amnestieperiode van twee jaar komt voor eigenaren, die dergelijke wapens bezitten. Ook zal het parlement zich buigen over een compensatieregeling.

In de tussentijd kunnen Canadezen de verboden wapens inleveren bij de fabriek om ze te laten ontmantelen. In zeer uitzonderlijke omstandigheden mogen sommige aanvalswapens nog wel gebruikt worden voor de jacht. "Maar je hebt geen AR-15 nodig om een hert neer te schieten", aldus Trudeau.

Volgens de premier zijn de aanvalswapens voor slechts één doel gemaakt, namelijk "om zoveel mogelijk mensen in de kortst mogelijke tijd te doden. Voor zulke wapens is geen plaats in Canada", zei hij.

Wortman kocht wapens op zwarte markt

Overigens zou het verbod - mocht dat een maand geleden al gegolden hebben - Wortman er waarschijnlijk niet van weerhouden kunnen hebben om aan wapens te komen. Hij had namelijk geen vergunningen om een wapen te kopen of te bezitten. Bovendien heeft hij zijn wapens hoogstwaarschijnlijk illegaal gekocht in Canada en de VS.

Hoewel massaschietpartijen zelden voorkomen in Canada, scoort het land hoog als het gaat om het aantal wapens per hoofd van de bevolking. Naar schatting zijn er ongeveer 35 vuurwapens per honderd mensen in omloop. Daarmee loopt het land wel ver achter op de Verenigde Staten, die bijna 120 wapens per 100 mensen hebben.