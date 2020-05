De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft een beschuldiging van seksueel misbruik door een voormalig medewerker aan zijn adres vrijdag ontkend. Biden zegt in een schriftelijke verklaring dat het vermeende incident nooit heeft plaatsgevonden.

"Ik wil het hebben over de beschuldiging van een voormalig medewerker dat ik mij 27 jaar geleden zou hebben misdragen. Deze beschuldiging is niet waar. Dit is nooit gebeurd", stelt Biden.

De Democraat heeft de Senaat opgedragen om via de Nationale Archieven van de Verenigde Staten documenten op te vragen die zouden kunnen aantonen dat er destijds een klacht tegen Biden is ingediend.

De vrouw die hem beschuldigt, Tara Reade, was begin jaren negentig werkzaam voor Biden, toen hij senator was voor de Amerikaanse staat Delaware.

Reade zei in maart in de podcast The Katie Halper Show dat Biden haar in 1993 zou hebben misbruikt. Hij zou haar tegen een muur hebben gedrukt. Vervolgens zou hij zijn handen onder haar kleding hebben gestopt en haar geslacht met zijn vingers hebben gepenetreerd.

'Druk op Biden om te reageren nam toe'

Meerdere mensen, onder wie een voormalig buurvrouw en collega van Reade, menen dat zij hun in de daaropvolgende jaren al over het incident vertelde.

Het campagneteam van Biden ontkende begin april al in een verklaring dat het vermeende incident zou hebben plaatsgevonden. De afgelopen weken nam de druk op Biden zelf echter toe om op de beschuldiging te reageren. Onder meer veel Republikeinen en progressieve activisten bekritiseerden zijn stilte.

Biden neemt het tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november naar alle waarschijnlijkheid op tegen de huidige president Donald Trump. Hij heeft tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen tot nu toe de meeste kiesmannen behaald en al zijn Democratische tegenstanders zijn inmiddels uit de race gestapt. Wel moet Biden officieel nog de nominatie ontvangen van de Democratische partij.