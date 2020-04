Een rechtbank in Hongkong heeft woensdag het hoger beroep van de prodemocratische activist Edward Leung afgewezen. Leung zit een gevangenisstraf van zes jaar uit voor zijn betrokkenheid bij betogingen in de door China geregeerde stad. De demonstraties in 2016 liepen uit op geweld.

De 28-jarige Leung werd veroordeeld voor relschoppen en kreeg de zwaarste celstraf voor een prodemocratische activist sinds de Britten Hongkong in 1997 hebben overhandigd.

Hij geldt nog steeds als de spirituele leider van de democratische beweging, die onafhankelijkheid van China wil. Zijn oude slogan "Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd" is een van de populairste protestleuzen van een nieuwe generatie demonstranten.

De rechters stelden in het vonnis dat de wet de publieke orde en vrede moet bewaren en ervoor moet zorgen dat die niet worden bedreigd door geweld.

"Als de publieke orde niet wordt bewaakt, gaan de vrijheden en rechten van burgers verloren", aldus de rechtbank.

De advocaat van Leung had aangevoerd dat zijn straf niet in verhouding staat tot de feiten waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Verschillende demonstranten die destijds gewelddadiger dan Leung waren, kregen een lichtere straf dan hij.

Nieuwe golf van protesten verwacht

De afwijzing van het hoger beroep van Leung komt op een moment waarop de spanningen in Hongkong weer oplopen. Na een periode van relatieve rust die door het coronavirus werd afgedwongen, zal in de komende maanden weer worden gedemonstreerd in het financiële hart van de stad.

De autoriteiten in Hongkong vrezen dat de prodemocratische beweging in toenemende mate radicaliseert. De politie zegt in de afgelopen tijd meerdere keren explosieven of materialen voor explosieven te hebben aangetroffen bij doorzoekingen.

In de recentste golf van protesten, die vorig jaar in juni ontstond naar aanleiding van een omstreden uitleveringswet, werden meer dan 7.800 demonstranten gearresteerd en 564 van hen veroordeeld voor relschoppen. Daar staat een maximale celstraf van tien jaar op.