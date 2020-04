Elf van de veertien Nederlanders die op 22 april zijn aangehouden na de ontdekking van 4.100 kilo cocaïne in Antwerpen, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft het parket in Antwerpen dinsdag besloten.

De federale recherche in Antwerpen viel op 22 april een loods binnen. Dit gebeurde nadat een vrachtwagen daarnaartoe was gereden in plaats van naar de scanplaats van de douane.

In die loods bevonden zich een grote hoeveelheid drugs en negen Nederlandse mannen van tussen de 20 en 39 jaar.

Later op die dag viel de politie enkele woningen binnen en werden nog eens vijf Nederlandse mannen aangehouden. Zij zijn tussen de 18 en 39 jaar.

In de loods en bij de huiszoekingen werd in totaal 4.100 kilo cocaïne gevonden. Daarnaast werden drie kalasjnikovs, vier handvuurwapens en verschillende PGP-toestellen (Pretty Good Privacy) in beslag genomen.

Volgens Het Parool is een groot deel van de aangehouden mannen afkomstig uit het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.

Het onderzoek naar de groep mannen is nog in volle gang. De drie overige verdachten horen maandag of zij blijven vastzitten.