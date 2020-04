Het Pentagon heeft maandag officieel drie video's vrijgegeven van ongeïdentificeerde vliegende objecten, oftewel ufo's.

De beelden circuleren al jaren op het internet, maar waren nog niet eerder geverifieerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Verenigde Staten zijn de mysterieuze objecten in de lucht nog altijd aangemerkt als "ongeïdentificeerd".

Op de drie video's is te zien wat piloten van de Amerikaanse marine zagen op trainingsvluchten in 2004 en 2015. Twee daarvan waren in 2017 al eens gepubliceerd door de New York Times. De derde video is uitgebracht door een particuliere wetenschapsorganisatie.

Op de video uit 2004 zien twee jachtvliegers een langwerpig object boven de Stille Oceaan zweven. Daarna vliegt het snel weg. "Ik heb nog nooit iets gezien dat zo vlug versnelde", zei een van de piloten, David Fravor tegen de New York Times.

De beelden uit 2015 laten eveneens objecten zien die snel door de lucht bewegen. Eén ervan lijkt ook te draaien. "Moet je dat ding zien, gast!", zegt een piloot in de video tegen zijn collega. "Het draait!"

Defensiepiloten aangemoedigd ufo's te melden

Piloten van de Amerikaanse strijdkrachten worden de laatste jaren aangemoedigd om onbekende vliegende objecten te melden, omdat de ufo's een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van Amerikaanse luchtoefeningen.

Vanwege de complottheorieën die rondom ufo's spelen, zouden dergelijke incidenten jarenlang door de Amerikanen onder het tapijt zijn geveegd. Door de beelden te onderzoeken hoopt de VS te kunnen verklaren wat de piloten destijds precies gezien hebben.

Afgelopen zomer praatte een aantal senatoren de Amerikaanse president Donald Trump bij over ufo's, omdat het aantal meldingen van defensiepiloten enorm gestegen zou zijn.

Trump liet destijds weten de meldingen niet serieus te nemen, omdat hij nooit in ufo's geloofd heeft.