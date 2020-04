50,8 miljoen mensen zagen zich in 2019 vanwege oorlogen of natuurrampen genoodzaakt hun huizen te verlaten en op de vlucht te slaan. Het ging om een recordaantal; vorig jaar werden ruim tien miljoen meer mensen uit hun huis verdreven dan in 2018, blijkt dinsdag uit gegevens van het Noorse onderzoeksbureau IDMC.

Ruim 45 miljoen mensen in 61 landen werden verdreven door oorlogen. De rest van de groep sloeg op de vlucht vanwege natuurrampen in 96 landen, meldt The Guardian.

Het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) is heel bang dat de huidige pandemie ertoe leidt dat deze vaak vergeten groep de komende tijd nauwelijks aandacht zal krijgen.

De VN heeft in oktober een panel opgericht dat langetermijnoplossingen voor deze tientallen miljoenen vluchtelingen moest gaan bedenken.

Het gaat meestal om problemen in de armste landen

IDMC-directeur Alexandra Bilak wijst erop dat deze vluchtelingen vaak noodgedwongen onder erbarmelijke omstandigheden in snel gebouwde, vaak veel te kleine vluchtelingenkampen wonen.

In veel kampen zijn drinkwater en sanitaire voorzieningen nauwelijks beschikbaar. Ook hebben veel kampbewoners geen goede toegang tot gezondheidszorg.

Natuurrampen deden zich vooral voor in Azië

De meeste problemen doen zich voor in Afrikaanse landen als Somalië en Zuid-Soedan, die al jaren met interne gewelddadige conflicten kampen.

De natuurrampen doen zich vooral voor Azië. Landen als India, de Filipijnen, Bangladesh en China werden in 2019 getroffen door tropische stormen en hoosregens die tienduizenden huizen verwoestten.