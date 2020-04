De politie in Oslo heeft na een onderzoek van anderhalf jaar Tom Hagen aangehouden. De Noorse miljonair wordt ervan verdacht zijn vrouw te hebben vermoord. De toen 68-jarige Anne-Elisabeth Hagen verdween in oktober 2018.

Agenten arresteerden de nu zeventigjarige Hagen volgens Noorse media toen hij zijn huis in de gemeente Lørenskog verliet om naar zijn werk te gaan. "Na een onderzoek van achttien maanden hebben we nu reden om Hagen aan te merken als verdachte", aldus een woordvoerder van de politie.

De zaak heeft veel aandacht getrokken in Noorwegen. Het land kent erg lage criminaliteitscijfers en moorden en ontvoeringen zijn zeer schaars.

De familie Hagen stelde na de verdwijning de eis te hebben ontvangen van een betaling van ruim 9 miljoen euro in cryptogeld.

'Er was geen ontvoering, er waren geen onderhandelingen'

Volgens de politie was er echter nooit sprake van kidnapping. "Er was geen ontvoering, er waren geen eisen en geen onderhandeling", aldus een zegsman tijdens een persconferentie. "Dit waren vermoedelijk dwaalsporen om de recherche op het verkeerde been te zetten."

De advocaat van de familie Hagen heeft nog niet gereageerd op de arrestatie. De familie bezit volgens schattingen in Noorse media zo'n 200 miljoen euro. Hagen verwierf zijn kapitaal als belegger in onroerend goed en als eigenaar van grote elektriciteitscentrales. Hij is een van de rijkste mensen van Noorwegen.