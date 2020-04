De wereldwijde militaire uitgaven stegen in 2019 tot 1.917 miljard dollar (1.767 miljard euro), een stijging van 3,6 procent vergeleken met 2018 en de grootste stijging in tien jaar, blijkt maandag uit een rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Sinds 2010 zijn de militaire uitgaven met 7,2 procent gestegen. Volgens de berekening van SIPRI werd in 2019 2,2 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product aan defensie besteed, omgerekend ongeveer 230 euro per inwoner.

De defensiebudgetten van de Verenigde Staten, China, India, Rusland en Saoedi-Arabië waren goed voor ruim 62 procent van de militaire uitgaven.

Het is voor het eerst dat twee Aziatische landen behoren tot de top van defensiebudgetten. China had in 2019 een militair budget van 261 miljard en India gaf 71,1 miljard uit aan defensie.

VS geeft meeste uit aan defensie

De Verenigde Staten staat nog altijd op kop, met een defensiebudget van 732 miljard dollar in 2019, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van 2018. "De recente groei van de Amerikaanse militaire uitgaven is grotendeels gebaseerd op een waargenomen terugkeer naar concurrentie tussen de grootmachten", aldus een SIPRI-onderzoeker.

In Europa staat Duitsland op kop qua defensiebudget. In 2019 stegen de Duitse militaire uitgaven met 10 procent naar 49,3 miljard. Een forse stijging, die door SIPRI wordt verklaard "door de perceptie van een grotere dreiging vanuit Rusland, gedeeld door veel lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)."

Russische militaire uitgaven stegen in 2019 met 4,5 procent tot 65,1 miljard dollar.