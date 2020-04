Twee jonge Franse politieagenten zijn maandagavond zwaargewond geraakt nadat een automobilist in de gemeente Colombes met opzet op hen inreed. Volgens regiopresident Valérie Pécresse van de nabijgelegen regio Île-de-France gaat het om een terroristische aanslag.

Het tweetal agenten is opgenomen in het ziekenhuis. Beiden zouden er erg slecht aan toe zijn. De verdachte, die zou hebben gehandeld vanuit islamitische geloofsovertuigingen, zit vast.

Lokale krant Le Parisien schrijft dat de verdachte in het vizier kwam van de agenten toen hij niet stopte met zijn scooter bij een verkeerscontrole. Elders zou hij zijn scooter hebben verruild voor een auto en met hoge snelheid op de agenten zijn ingereden.

Volgens eerste berichtgeving gaat het om de 29-jarige Youssef T. Le Parisien meldt op basis van bronnen dat hij vlak voor de aanslag een video over Palestina zou hebben gezien.

In zijn auto zou daarna een brief zijn aangetroffen, waarop een team van de Franse antiterrorismebestrijding werd opgeroepen. Het onderzoek is echter officieel nog in handen van het reguliere politiekorps. De Franse politie heeft de claims van de lokale krant nog niet bevestigd. Over een motief is nog niets bekend.