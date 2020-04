De Britse premier Boris Johnson zegt dat het nog te vroeg is om de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk te versoepelen. Dat laat de van COVID-19 herstelde premier maandag weten in zijn eerste toespraak sinds zijn terugkeer naar 10 Downing Street.

Johnson sprak voor het eerst buiten zijn ambtswoning op 10 Downing Street, sinds hij een maand en één dag geleden positief testte op het coronavirus. Hij lag hiervoor enige tijd op de intensive care.

Volgens de Britse premier bevindt het VK zich nog in de eerste fase van de bestrijding van het coronavirus. Voorbereidingen voor de tweede fase zijn begonnen, maar die is nog niet aangebroken.

Johnson: "Als het coronavirus een onzichtbare overvaller was - en dat is hij, kan ik je uit eigen ervaring vertellen - dan is dit het moment dat we hem naar de grond zijn begonnen te worstelen."

"Het is bij uitstek het moment waarop we de kans hebben om te winnen, maar ook een moment waarop we een flink risico lopen."

Grotere schade bij vroegtijdige versoepeling

Johnson zegt zich volledig bewust van de economische gevolgen van de maatregelen te zijn. Hij benadrukt dat een vroegtijdige versoepeling niet alleen tot meer doden, maar ook tot grotere economische schade leidt.

Bij een tweede piek zouden de maatregelen heringevoerd moeten worden, met een nog grotere economische impact tot gevolg.

Johnson zegt te begrijpen dat mensen weer aan de slag willen. Maar hij vraagt Britten - die begrijpelijkerwijs ongeduldig zijn - hun ongeduld te beteugelen.

"Ik weet dat het moeilijk is. Ik wil de economie zo snel mogelijk weer op gang krijgen", zegt hij. "Maar ik weiger de inzet en opoffering van het Britse volk te verspillen en een tweede besmettingspiek te riskeren."

Johnson: Onduidelijk wanneer tweede fase kan beginnen

Johnson weet nog niet wanneer het VK de tweede fase in zal gaan: "We kunnen simpelweg niet vaststellen hoelang het zal duren voordat we wijzigingen kunnen aanbrengen."

Sinds 23 maart gelden coronamaatregelen in het VK. De Britten staan op de vijfde plek in de ranglijst van landen met de meeste overleden coronapatiënten. Het land telt ruim twintigduizend coronagerelateerde sterfgevallen.

Johnson wilde aan het begin van de uitbraak geen maatregelen treffen, maar veranderde van gedachten toen wetenschappers voorspelden dat een kwart miljoen mensen in het VK zou overlijden als er geen actie ondernomen werd.

