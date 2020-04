De hoogste Zuid-Koreaanse buitenlandadviseur Moon Chung-in zegt dat de Zuid-Koreaanse regering ervan overtuigd is dat Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, nog leeft. Dat meldt persbureau Reuters in de nacht van zondag op maandag.

Ook andere hoge ambtenaren in Zuid-Korea zeggen geen reden te hebben om aan te nemen dat er iets mankeert met de Noord-Koreaanse leider. Zij roepen mensen op berichtgeving over Kims gezondheid niet zomaar te geloven.

De ambtenaren benadrukken dat er geen ongebruikelijke activiteiten vanuit Noord-Korea zijn gesignaleerd. De Zuid-Koreaanse minister Kim Yeon-chul, die de relatie met Noord-Korea overziet, zei zondag dat hij zeker weet dat er niets ongebruikelijks gebeurt in het land.

Geruchten over de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider begonnen toen hij afwezig was bij de belangrijkste feestdag van Noord-Korea op 15 april, de verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung. Ook na die tijd is Kim niet meer in het openbaar gezien.

China stuurt medisch experts naar Noord-Korea

Zuid-Koreaanse media meldden vorige week dat Kim mogelijk een operatie had ondergaan vanwege hart- en vaataandoeningen of in thuisisolatie zat om zichzelf niet bloot te stellen aan het coronavirus. China heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een team van medische experts naar Noord-Korea gestuurd om het land in deze situatie te adviseren.

De Noord-Koreaanse staatsmedia hebben tot nu toe niet direct gereageerd op berichtgeving rondom Kims welzijn. Wel beweren de staatsmedia in de nacht van zondag op maandag dat de leider zijn dank heeft uitgesproken voor de mensen die bezig zijn met de bouw van een toeristenverblijf in Wonsan. Volgens Zuid-Koreaanse media bevindt Kim zich momenteel in die stad.

In de nacht van zaterdag op zondag verschenen er satellietbeelden van een privétrein in Wonsan, die mogelijk van Kim is. Het is echter niet bevestigd dat de beelden inderdaad de trein van Kim laten zien.